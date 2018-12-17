На Урале приставы арестовали у предприятия дорогостоящее оборудование

12:39 | 19.12.2018

infosamara.ru

За долги по налогам и страховым взносам у одного из уральских предприятий арестовали оборудование, сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.



Исполнительное производство о взыскании задолженности с предприятия, занимающегося производством изделий для строительства, находится в отделе судебных приставов по Каменску-Уральскому и Каменскому району. Сумма задолженности составляла 1,8 млн рублей.



Так как руководство организации не спешило выплачивать долги, приставы арестовали оборудование предприятия: железный блок-контейнер, четыре контейнера 40ФТ, станок загибочный Sahinler и другое имущество. В результате принятых мер должник погасил часть задолженности.