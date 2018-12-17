В 2018 году в Свердловской области выявлено 344 случая незаконных рубок деревьев

12:24 | 19.12.2018

В 2018 году на территории Свердловской области выявлено 344 случая незаконных рубок деревьев. При этом объем вырубленной древесины составил 36,5 тысячи кубометров. Большая часть правонарушений – 70 % – выявлена в восьми лесничествах: Алапаевском, Березовском, Билимбаевском, Нижне-Тагильском, Ново-Лялинском, Свердловском, Сысертском и Шалинском.



Как рассказал заместитель директора областного департамента лесного хозяйства Алексей Пажетнов, по фактам рубок в Билимбаевском лесничестве возбуждено три уголовных дела, а лесничий участкового лесничества уволен.



«Борьба с незаконными рубками будет продолжена: мы намерены усилить патрулирование и межведомственное взаимодействие, провести оперативно-профилактические мероприятия на дорогах, проверить предприятия, занимающиеся переработкой древесины, на предмет законности ее происхождения, повысить материально-техническое обеспечение государственных лесных инспекторов», – отметил директор Департамента лесного хозяйства Олег Сандаков.