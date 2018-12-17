К 2024 году уровень обеспеченности жильем на Урале достигнет 28,7 квадратного метра на человека

11:58 | 19.12.2018

В Свердловской области утвердили концепцию развития строительного комплекса до 2035 года. Так, к 2024 году уровень обеспеченности жильем на Среднем Урале достигнет 28,7 квадратного метра на человека, это превышает среднероссийский показатель.



Стратегия предусматривает освоение территорий, решение проблем ветхого и аварийного жилья, вопросы реновации и другое.



«Главной целью развития строительного комплекса Свердловской области является создание комфортных условий жизни граждан. Достичь ее поможет комплексное освоение территорий, развитие застроенных территорий, устойчивое сокращение аварийных домов, уточнение нормативно-правовой базы в области градостроительства», – отметил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.