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22:24 | 18.12.2018
Аналитики: уральские мужчины дарят самые щедрые новогодние подарки
Новый год празднуют 96% россиян, из них 78% приобретают подарки близким. Согласно статистике покупок по банковской карте «МегаФона», в последний месяц года жители израсходуют на это в 1,5 раза больше денег, чем обычно. В топ самых популярных приобретений декабря войдут бытовая техника, электроника, товары для дома, продукты питания и ювелирные украшения.
В прошлом году самые дорогие покупки в конце зимы сделали мужчины. Крупные платежи были на приобретение одежды, автомобильных запчастей и аксессуаров.
По прогнозам аналитиков, ожидается, что самыми активными днями для шопинга станут выходные 22 и 23 декабря. Но платить по карте уральцы будут почти до наступления Нового года. Например, в 2017 году жительницей Екатеринбурга была совершена самая поздняя предновогодняя покупка – 31 декабря в 23:37.
«В 2018 году количество пользователей нашей банковской карты в регионе выросло на треть. Приятным новогодним подарком для абонентов станет то, что при оплате картой у партнёров «МегаФона» можно получать кэшбэк до 20% от суммы обратно на счет. А те, кто еще не успел оформить нашу карту, могут это сделать за пару секунд на сайте «МегаФон.Банк», в приложении Личный кабинет «МегаФон» или в любом фирменном салоне», – отмечает директор по развитию бизнеса на массовом рынке «МегаФона» на Урале Александр Малов.
Карта «МегаФона» — это банковская карта с полным функционалом, счëт которой равен счёту телефона. При совершении покупок деньги будут списываться с баланса, а при пополнении – этими средствами можно будет воспользоваться на банковской карте. Владельцы получает 8% годовых на остаток и бонусы за каждый платеж. Оперативно получить карту можно в салоне оператора или мгновенно выпустить виртуальную - на сайте.
Эмитентом банковских карт «МегаФона является ООО «банк Раунд», генеральная лицензия ЦБ РФ №2506 от 14 ноября 2012 года. Информация о лимитах совершения операций на https://bank.megafon.ru.
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© «Вечерние Ведомости»
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Аналитики: уральские мужчины дарят самые щедрые новогодние подарки
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