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20:15 | 18.12.2018
Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления
Начальник Уральского таможенного управления выступил за конструктивный диалог с бизнесменами
Первый заместитель начальника Уральского таможенного управления Алексей Фролов рассказал о первых итогах работы Уральской электронной таможни. На сегодняшний день отмечается положительная динамика снижения срока выпуска «безрисковых» товаров – 39 минут при экспорте и 1 ч. 50 мин. при импорте. По рисковым поставкам также наблюдается снижение сроков выпуска по сравнению с показателями Управления до создания УЭТ. Так, при экспорте средний срок выпуска составляет 2 ч. 10 мин, при импорте 11 ч. 35 минут.
«Я вижу потенциал увеличения доли операций, решение по которым принимается автоматически. Наши предложения по изменению алгоритма авторегистрации деклараций уже направлены в ФТС», - сказал Алексей Фролов.
Кроме того, первый заместитель начальника Уральского таможенного управления также отметил, что участники внешнеэкономической деятельности тоже не должны стоять на месте, повышать уровень подготовки специалистов, качества представляемых документов, шире внедрять возможности, предоставленные новым таможенным законодательством, сообщает пресс-служба ведомства.
© «Вечерние Ведомости»
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