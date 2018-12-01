В свердловской полиции назвали «нехристями» воров, укравших «похоронные» деньги у ветеранов Великой Отечественной войны

20:16 | 18.12.2018

Сотрудники полиции проводят проверку по факту кражи у супружеской пары участников Великой Отечественной войны, проживающих в Екатеринбурге. Неизвестные похитили у пожилых людей, семьи Бабунцевых, 50 тысяч рублей, которые ветераны пять лет откладывали на похороны. Кража произошла еще 11 ноября, но СМИ стало известно об истории только сейчас, после того как она получила огласку в социальных сетях. По словам пострадавших, злоумышленники также забрали пенсию и избили 89-летнего главу семейства Василия Бабунцева.



Вот как эту ситуацию нашей редакции прокомментировал официальный представитель свердловского полицейского главка Валерий Горелых.



«По данному факту органы внутренних дел Чкаловского района города Екатеринбурга проводят тщательную проверку и предпринимают комплекс оперативных мер, направленных на то, чтобы эта кража не осталась безнаказанной для тех нехристей, у которых поднялась рука украсть последнее у пожилых людей. В народе по такому поводу бытует известное выражение, что последнее у человека даже вор не трогает. Вероятно, здесь дело рук существа даже хуже профессионального вора, раз он такое сотворил. Раскрытие, безусловно, резонансного преступления взято на личный контроль начальником городского гарнизона полиции полковником Сергеем Кулагиным. О том, как будет продвигаться расследование, обязательно дополнительно проинформирую общественность и СМИ», – отметил полковник Горелых.