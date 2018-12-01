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19:22 | 18.12.2018
В Екатеринбурге открылась выставка, посвященная святой Екатерине
Выставка проходит в рамках подготовки празднования 300-летия Екатеринбурга. На ней представлено около 40 произведений русского искусства XVII – начала XX века, связанных с образом великомученицы. Посетители выставки смогут увидеть экспонаты шести музеев России: Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва, Московского музея русской иконы, Ярославского художественного музея, Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал», Музея военной техники Уральской горно-металлургической компании. Также в музейных залах была проведена реконструкция пространства, в одном из них и представлены 55 икон из собрания Екатеринбургского музея изобразительных искусств.
Помимо выставки, посвящённой святой Екатерине, в музее также, впервые за 8 лет, благодаря Фонду святой Екатерины, восстановлена постоянная экспозиция иконописи. Здесь представлены одни из лучших образцов иконописи горнозаводского Урала – «золотой век» невьянской иконы.
Специально для этой выставки из запасников достали икону святой великомученицы Екатерины, которая до 1930 года находилась в главном Екатерининском соборе и икону из Ново-Тихвинского монастыря. Эти иконы долгое время были недоступны для всеобщего обозрения.
«Не так давно Екатеринбург отмечал день своей небесной покровительницы. Сегодня, на мой взгляд, тоже знаковый, праздничный день. Впервые в нашем городе открылась выставка, посвященная святой Екатерине, – рассказал директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев. – Это прекрасный подарок екатеринбуржцам и гостям города к Новому году и Рождеству. В планах фонда – создание музея небесной покровительницы Екатеринбурга. Уверен, что к 300-летнему юбилею у нашего города такой музей появится».
Московский искусствовед Екатерина Журбина подчеркнула, что на выставке можно проследить как эволюцию стилистики иконографии, связанной с великомученицей Екатериной, так и особенность ее почитания в России.
Выставка «Святая великомученица Екатерина. Избранные произведения из музейных и частных собраний» будет представлена с 19 декабря 2018 года по 17 марта 2019 года в Екатеринбургском музее изобразительных искусств по адресу ул. Воеводина, 5.
© «Вечерние Ведомости»
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