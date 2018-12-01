В Екатеринбурге появились четыре новые остановки транспорта

19:05 | 18.12.2018

Фото: vsluh.ru

В столице Урала появились четыре остановки общественного транспорта с новыми названиями – об этом сказано в постановлении, подписанном главой города Александром Высокинским.



В новом документе сказано, что новые остановки будут носить названия «Каменный ручей», «Табачная фабрика», «Академика Тимофеева-Ресовского» и «Академика Сахарова».



Остановка «Каменный ручей» находится возле дома на Щербакова, 74, «Табачная фабрика» расположена возле дома на Самолётной, 120, «Академика Тимофеева-Ресовского» – на пересечении улиц Академика Тимофеева-Ресовского и Вильгельма де Геннина, остановка «Академика Сахарова» – на пересечении улиц Академика Сахарова и Вильгельма де Геннина.