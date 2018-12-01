В аэропорту Кольцово совершил аварийную посадку самолёт из Таиланда

18:36 | 18.12.2018

Фото: azurair.ru

В екатеринбургском аэропорту Кольцово аварийно сел самолёт, летевший из Таиланда. Как сообщила старший помощник руководителя Уральского СУ по транспорту СКР Ирина Россель, по факту случившегося будет проведена проверка, в ходе которой установят все обстоятельства происшествия.



Самолёт авиакомпании Azur Air летел с острова Пхукет в Екатеринбург, незадолго до посадки на воздушном судне сработали датчики отказа гидросистемы. После того как капитан самолёта сообщил об аварийной посадке, на место выехали бригады пожарных и скорой помощи. Никто из команды и пассажиров самолёта не пострадал.