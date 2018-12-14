Валентина Гофенберг объявлена в федеральный розыск

18:12 | 18.12.2018

Фото: Яромир Романов, znak.com

Скандальная свердловская пиарщица Валентина Гофенберг объявлена федеральный розыск. Об этом veved.ru стало известно из собственных информированных источников. По данным издания, Гофенберг перестала являться на допросы к следователю, после чего было принято решение об установлении её местонахождения, после чего может быть принято решение об изменении в отношении нее меры пресечения.



В последнее время Гофенберг проживала в Челябинской области, куда она переехала после очередных обысков в съемной квартире на улице Юмашева в Екатеринбурге в сентябре этого года. Оперативно-следственные мероприятия проходили в рамках уголовного дела, возбужденного по факту клеветы, фигурантом по которому проходит Гофенберг. После «шмона» в квартире Гофенберг и её сожитель, предположительно отец будущего ребенка, переехали в соседний регион.



Добавим, что в настоящее время расследуются пять уголовных дел по факту клеветы со стороны Гофенберг. Ранее наше издание подробно рассказывало об обысках в её квартире и весьма нерадужных перспективах пиарщицы.