В Свердловской области выросло число ДТП, в том числе с участием детей

17:40 | 18.12.2018

l-a-w.ru

В 2018 году в Свердловской области на 13 % выросло число ДТП, при этом более трети аварий – наезды на пешеходов. В таких ДТП погиб 101 человек, 720 ранены. Отметим, что более 350 пешеходов попали под колеса из-за собственной неосторожности.



В 55 % случаев сопутствующим фактором возникновения аварий стали неудовлетворительные дорожные условия: в 1 425 таких ДТП 193 человека погибли и 1 863 получили ранения.



Кроме того, на 31 % увеличилось количество ДТП с участием детей. 16 несовершеннолетних погибло, 332 получили травмы различной степени тяжести.