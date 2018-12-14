В Реже возбуждено уголовное дело из-за невыплаты зарплаты. СКР ищет пострадавших

17:10 | 18.12.2018

ok.ru

В Реже возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора ООО «Экопром». С июля по сентябрь 2018 года перед работниками предприятия образовалась задолженность на сумму более 150 тысяч рублей. На данный момент известно о не менее трех пострадавших.



Как сообщает пресс-служба СУ СКР по региону, решается вопрос о принятии мер обеспечительного характера с целью последующего возмещения гражданам ущерба. Также следственные органы разыскивают других возможных пострадавших. Телефон для обращений: 8 (34364) 3-22-76.