СвЖД запустит «Ласточку» по маршруту Екатеринбург – Талица

16:48 | 18.12.2018

ural-news.net

С 30 декабря пригородный электропоезд «Ласточка» начнет курсировать по маршруту Екатеринбург – Талица, а с 1 января такие рейсы станут ежедневными, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.



Из Екатеринбурга «Ласточка» будет отправляться в 17:11 по местному времени, предусмотрены остановки на станциях Первомайская, Шарташ, Косулино, Баженово, Шипелово, Богданович, Еланский, Камышлов, Ощепково, прибытие в Талицу в 20:44. Обратно поезд будет отправляться утром в 05:33 и прибывать в столицу Урала в 09:15. Время в пути – три с половиной часа. Стоимость билета – 266 рублей.



Отметим, что с появлением нового маршрута пассажиры сэкономят почти час. Ранее до Талицы можно было добраться только с пересадкой.