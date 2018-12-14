Председатель ЕГД Игорь Володин рассказал о приоритетных задачах на 2019 год

16:27 | 18.12.2018

В предстоящем 2019 году власти Екатеринбурга ставят перед собой задачи по замене труб, сейчас городские сети изношены на 60 %. Также необходимо направить средства на строительство школ и замену лифтов, сообщил председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин.



Что касается транспортной реформы, то, по мнению спикера думы, нужно оптимизировать существующую систему и обойтись без повышения цен на проезд.



«Транспортную сеть города надо тщательно исследовать: всех ли маршрутов хватает, существуют ли малоэффективные. Кроме того, нужно по максимуму использовать муниципальный транспорт. Мы часто говорим, что на его содержание не хватает денег и что проезд нужно повысить на рубль. Считаю, что ни в коем случае этого делать нельзя – надо оптимизировать то, что есть. Думаю, в следующем году мы решим многие проблемы, которые мучили десятилетиями наших горожан», – сказал Игорь Володин.



К работе по привлечению в бюджет дополнительных средств администрация собирается привлечь депутатов Государственной Думы.