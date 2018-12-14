«Уральская улица мастеров» будет представлена на выставке в Москве

15:58 | 18.12.2018

Свердловская область примет участие в выставке-ярмарке народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка - 2018», которая откроется завтра, 19 декабря, в Москве. Урал подготовил для столицы выставочный павильон в виде «улицы мастеров» - это 16 экспонентов, прошедших специальную экспертизу Свердловского областного художественно-экспертного совета.



Так, среди участников будет представлена продукция предприятий «Тагильский поднос», «Фарфор Сысерти», «Таволожская керамика», «Егоршинская лоза». Также для посетителей уральского павильона выступит ансамбль народной песни «Пир».