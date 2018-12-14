Ушла из жизни бывшая чиновница екатеринбургской мэрии Эльвира Гончаренко

15:40 | 18.12.2018

Скончалась экс-глава управления по социальной политике Екатеринбурга, член Общественной палаты города Эльвира Яковлевна Гончаренко. Мэр, Екатеринбургская городская дума и администрация выражают соболезнования родным и близким.



С 1962 года Эльвира Яковлевна работала на заводе «Уралхиммаш», а в 1996 году ее пригласили на работу в администрацию города, где она возглавила управление по социальной политике. Более 11 лет Эльвира Гончаренко руководила муниципальной сферой социальной поддержки, а после выхода на пенсию активно участвовала в работе Общественной палаты города.



«Эльвира Яковлевна была без преувеличения профессионалом самого высокого уровня, грамотным руководителем, умеющим с честью выходить из самых трудных ситуаций. Ее безвременный уход из жизни – тяжелейшая, по-настоящему невосполнимая потеря для Екатеринбурга, для всех, кто знал Эльвиру Яковлевну. Светлая память об этом энергичном и жизнерадостном человеке сохранится в наших сердцах, а имя – в истории уральской столицы», – говорится в некрологе на сайте мэрии.