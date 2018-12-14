Для Екатеринбурга разработали новую транспортную концепцию

15:21 | 18.12.2018

Для уральской столицы разработан новый проект организации транспортного движения. Скоро его представят на рассмотрение администрации города, сообщил в ходе пресс-конференции начальник УГИБДД по Свердловской области Алексей Кисляков.



По словам главы свердловской Госавтоинспекции, организация движения транспорта в Екатеринбурге не соответствует требованиям безопасности.



«Есть проектная организация, которая разработала проект организации движения для Екатеринбурга. В ближайшее время он будет передан для утверждения в администрацию города», - цитирует Кислякова «АиФ-Урал».