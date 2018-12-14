Молодой человек украл гаджет из салона сотовой связи на Восточной. Полиция просит опознать похитителя

В Екатеринбурге полиция разыскивает молодого человека, совершившего кражу из салона сотовой связи на улице Восточной. Днем 14 декабря злоумышленник пришел в магазин под видом покупателя и вытащил гаджет, лежавший на стойке у продавца. Сумма ущерба составила 8 тысяч рублей.Следователи изъяли записи камеры видеонаблюдения и просят граждан, располагающих информацией о личности похитителя, обратиться в полицию по телефону 8 (343) 356-42-07.