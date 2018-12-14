В Екатеринбургском зоопарке тройное пополнение: у летучих лисиц, ленивцев и мар

Под Новый год в Екатеринбургском зоопарке случилось тройное пополнение в семействах питомцев. У пары летучих лисиц Лили и Фокса родился детеныш. Сейчас крылатый лисенок немного подрос и начал осваивать окружающее пространство, рассказали в пресс-службе зоопарка.Также потомством обзавелись двупалые ленивцы, которые стали родителями уже в четвертый раз, и дальние родственники морских свинок чакоанские мары, которые порадовали посетителей двойней.