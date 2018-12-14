В Свердловской области ввели штрафы для «гряземесов»

12:57 | 18.12.2018

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Депутаты Законодательного собрания Свердловской области в трех чтениях приняли изменения в статью 16 закона «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области», предусматривающие штрафы за парковку на газонах. Для физических лиц штраф составит 3-5 тысяч рублей, для должностных лиц – 5-40 тысяч, для юридических лиц – 150-500 тысяч.



Напомним, что ранее административная ответственность для «гряземесов» уже существовала в Свердловской области, но Верховный суд признал статью 16 Закона Свердловской области недействующей, так как свердловские законодатели вышли за пределы своих полномочий — меры ответственности должны быть установлены на федеральном уровне.



Сейчас все препятствия устранены, сообщил председатель комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности Владимир Никитин.



«Конституционный суд вынес определение о том, что регион имеет право законодательно регулировать данный вопрос», - цитирует Никитина Накануне.RU.