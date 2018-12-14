Екатеринбуржец зарегистрировал у себя в квартире 96 мигрантов. Возбуждено уголовное дело

12:37 | 18.12.2018

nabat.news

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту фиктивной постановки иностранцев на учет по месту пребывания . Фигурантом дела является 44-летний не работающий ранее судимый местный житель.



Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, в период с 30 по 31 октября 2018 года владелец «резиновой» квартиры фиктивно зарегистрировал в своей квартире на улице Пионеров 96 иностранных граждан. Массовую постановку на миграционный учет выявил участковый уполномоченный отдела полиции № 3.



Мужчина признался, что на преступление его толкнуло тяжелое материальное положение.