Новости дня
12:37 | 18.12.2018
nabat.news
Екатеринбуржец зарегистрировал у себя в квартире 96 мигрантов. Возбуждено уголовное дело
Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, в период с 30 по 31 октября 2018 года владелец «резиновой» квартиры фиктивно зарегистрировал в своей квартире на улице Пионеров 96 иностранных граждан. Массовую постановку на миграционный учет выявил участковый уполномоченный отдела полиции № 3.
Мужчина признался, что на преступление его толкнуло тяжелое материальное положение.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
13:29 | 18.12.2018
Шумков опубликовал обращение к жителям Курганской области
13:27 | 18.12.2018
В Перми устроена сеть ливневой канализации на одном квартале Куйбышева
13:26 | 18.12.2018
В Перми реконструирован светофор на площади Карла Маркса
13:09 | 18.12.2018
Игорь Сапко отмечен благодарностью председателя Государственной Думы Вячеслава Володина
12:57 | 18.12.2018
В Свердловской области ввели штрафы для «гряземесов»
12:46 | 18.12.2018
Карабашские школьники победили в «Медной лиге КВН»
12:37 | 18.12.2018
Екатеринбуржец зарегистрировал у себя в квартире 96 мигрантов. Возбуждено уголовное дело
12:29 | 18.12.2018
В Челябинске за вредные выбросы закроют литейный цех
12:15 | 18.12.2018
С 30 декабря объекты энергетики и ЖКХ Свердловской области перейдут на режим повышенной готовности
11:49 | 18.12.2018
Проезд между башней «Исеть» и отелем «Хаятт» будет закрыт еще полгода
11:22 | 18.12.2018
Мэрия Екатеринбурга продаст бывшее помещение транспортной полиции
11:11 | 18.12.2018
На центральной площади Кургана включили новогоднюю иллюминацию
10:57 | 18.12.2018
Главный финансист Курганской области потеряла свою должность
10:56 | 18.12.2018
Судебные приставы ликвидировали нелегальную стоянку для грузовиков в Екатеринбурге
10:47 | 18.12.2018
31 музыкальная школа и 5 профессиональных училищ Прикамья получат музыкальные инструменты и оборудование
10:41 | 18.12.2018
На Урале предприятие оштрафовано за работавших без документов мигрантов
10:38 | 18.12.2018
В Прикамье будут судить водителя, уснувшего за рулем
10:37 | 18.12.2018
Депутаты гордумы Екатеринбурга устроили «взбучку» директору ЕМУП, угрожая уголовным делом
10:23 | 18.12.2018
Ночью в доме на улице Куйбышева горела квартира
09:59 | 18.12.2018
Скончалась пенсионерка, упавшая в яму с кипятком на Уралмаше
23:26 | 17.12.2018
Свердловские силовики за год изъяли 250 тысяч литров суррогата
19:22 | 17.12.2018
Первый замминистра МВД РФ открыл новое здание Управления по вопросам миграции в Прикамье
18:55 | 17.12.2018
В Прикамье будет временно ограничено движение по федеральной трассе
18:22 | 17.12.2018
Свердловские санврачи заявили о наличии некачественного алкоголя на полках магазинов
18:05 | 17.12.2018
В Екатеринбурге наградили самых талантливых молодых поэтов со всего мира
17:59 | 17.12.2018
Зауральские коммунальщики тратят больше, чем зарабатывают
17:51 | 17.12.2018
Высокинский убрал приставку «и. о.» у начальников трех подразделений администрации
17:39 | 17.12.2018
«Парма» обыграла казанский «Уникс»
17:28 | 17.12.2018
МС-21 с пермскими двигателями будет готов к полету в 2019 году
17:24 | 17.12.2018
Определены финалисты городского спринта «Елки. Пермский период»
17:11 | 17.12.2018
Деятелям культуры Пермского края вручены государственные награды
16:50 | 17.12.2018
Евгений Куйвашев вошел в тройку самых цитируемых губернаторов-блогеров
16:24 | 17.12.2018
Врио главы свердловской полиции посетил отдел по вопросам миграции в Екатеринбурге
16:22 | 17.12.2018
Екатеринбургский Teleclub попал в топ концертных мировых площадок
16:10 | 17.12.2018
Прокуратура Екатеринбурга заблокировала сайты, торгующие алкоголем
15:54 | 17.12.2018
450 тысяч зауральцев имеют статус «электронного гражданина»
15:35 | 17.12.2018
Назначен свердловский межрайонный природоохранный прокурор
14:57 | 17.12.2018
В Свердловской области на льготное подключение к цифровому вещанию выделят 140 млн рублей
14:37 | 17.12.2018
Следственные органы инициировали передачу в СКР дела о нападении на врача в Екатеринбурге
14:24 | 17.12.2018
В Перми продолжается упорядочение размещения рекламных конструкций