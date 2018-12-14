С 30 декабря объекты энергетики и ЖКХ Свердловской области перейдут на режим повышенной готовности

12:15 | 18.12.2018

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На период праздников и новогодних каникул, с 30 декабря по 8 января, для предприятий энергетики и ЖКХ Свердловской области вводится режим повышенной готовности. В это время ремонтные работы, которые могут повлечь отключение потребителей, должны быть ограничены, системы газоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения должны работать в полном объеме. Также на всех объектах необходимо проверить готовность ремонтных бригад и спецтехники, наличие горюче-смазочных материалов, сообщили в региональном МинЖКХ.



«Информация об угрозе и возникновении технологических нарушений на объектах электро- и теплоэнергетики, газоснабжения и жилищно-коммунального хозяйства должна незамедлительно передаваться ответственному дежурному министерства энергетики и ЖКХ», – отметил первый заместитель министра Игорь Чикризов.



Главы муниципалитетов должны организовать непрерывный мониторинг ситуации.