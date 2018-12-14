Проезд между башней «Исеть» и отелем «Хаятт» будет закрыт еще полгода

11:49 | 18.12.2018

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Проезд по улице Боевых Дружин на отрезке от улицы Февральской Революции до улицы Бориса Ельцина будет закрыт еще полгода – до 21 июня 2019 года. Специалисты «Инженерно-строительного центра УГМК» не успели в срок выполнить работы по строительству крытой кабельной эстакады.



Напомним, что этот участок закрыт с 20 июля. Предполагалось, что его откроют 21 декабря.