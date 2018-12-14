На 12 участках уральских трасс установлены новые комплексы фиксации нарушений

11:38 | 18.12.2018

derbentportal.ru

На 12 участках федеральных дорог УрФО установили новые комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД.



«Сейчас специалисты ведут подключение оборудования к сети электропитания. Планируется, что камеры заработают в начале 2019 года», - рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».



Камеры появились на четырех трассах:



- Р-242 Пермь – Екатеринбург: 169 км, 185 км, 319 км (Свердловская область) – комплекс «Стрелка – М»;



- Р-351 Екатеринбург – Тюмень: 149 км, 150 км (Свердловская область), 317 км (Тюменская область) – комплекс «Стрелка – М»;



- М-5 «Урал», подъезд к Екатеринбургу: 193 км (Свердловская область) – «Автодория»;



- Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск: 741км, 770 км, 779 км, 932 км, 939 км (ХМАО) – «Автодория».