Директора одного из свердловских предприятий арестовали из-за неуплаты штрафа

11:28 | 18.12.2018

asninfo.ru

17 декабря директора ЗАО «Уральская бумага» оштрафовали на сутки из-за неуплаты административного штрафа, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В течение 2018 года руководитель предприятия дважды привлекался к административной ответственности из-за задолженности по зарплате перед 66 работниками. В итоге прокуратура добилась выплаты, но директор противодействовал проведению надзорных мероприятий под предлогом произошедшего пожара и уничтожения документов в бухгалтерии, за что был привлечен к административной ответственности в виде штрафа, но в течение 60 дней его не уплатил.



Отметим, что после ареста руководитель предприятия все-таки уплатил штраф.