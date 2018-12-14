Мэрия Екатеринбурга продаст бывшее помещение транспортной полиции

11:22 | 18.12.2018

Администрация Екатеринбурга намерена продать помещение на Челюскинцев, 64а, где ранее располагалось Управление на транспорте МВД России по УрФО. Объект включён в прогнозный план приватизации на 2019 год. Продажа помещения обсуждалась сегодня, 18 декабря, на заседании комиссии по муниципальной собственности гордумы. Кроме этого, в прогнозный план приватизации включены помещения на Серафимы Дерябиной, 30Б, и доля в подземном сооружении во дворе здания на Ленина, 40.



Как отметил председатель комиссии по муниципальной собственности гордумы Михаил Вечкензин, стоит подумать о более комплексном подходе к использованию имущества, принадлежащего городу, рассматривая вопрос о продаже лишь в качестве варианта, тогда как ДУМИ не предлагает иных вариантов, кроме как его реализации на аукционе. По мнению Михаила Вечкензина, предприниматели, выкупающие муниципальную собственность, находят средства и возможности для последующего извлечения выгоды и мэрии стоит также рассмотреть возможность распоряжения собственностью с инвестиционными целями.