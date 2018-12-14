Судебные приставы ликвидировали нелегальную стоянку для грузовиков в Екатеринбурге

10:56 | 18.12.2018

пресс-служба УФССП по Свердловской области

В Екатеринбурге рядом с железнодорожной станцией Уктус, на пересечении улиц Монтерской и Смоленской, освобожден участок земли площадью около 5 тысяч кв. м, принадлежащий ООО «РЖД». Предприниматель незаконно организовал здесь стоянку для грузовых автомобилей.



«Территория освобождена от металлического забора, автомобильной парковки для грузовых автомобилей и сооружения для охраны», – сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.



Сейчас земельный участок приведен в первоначальное состояние.