На Урале предприятие оштрафовано за работавших без документов мигрантов

10:41 | 18.12.2018

zt116.ru

В Североуральске ООО «Североуральский завод ЖБК» оштрафовано на 250 тысяч рублей, а руководитель организации – на 25 тысяч рублей. Причиной стали нарушения миграционного законодательства.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, на момент проверки на предприятии работали 11 граждан Республики Узбекистан, у которых не оказалось разрешительных документов на работу.



По информации ОВМ ОМВД России по Североуральску, 9 иностранных граждан в результате проверки покинули пределы Российской Федерации принудительно и двое - самостоятельно.