Депутаты гордумы Екатеринбурга устроили «взбучку» директору ЕМУП, угрожая уголовным делом

10:37 | 18.12.2018

Депутаты гордумы Екатеринбурга на комиссии по муниципальной собственности сегодня, 18 декабря, обсудили передачу муниципального здания бывшего Дома детства и юношества на улице Советской и здания под ним коммерческим структурам. В настоящее время здание снесено, на его месте строится жилой комплекс «Культура». Здание на праве оперативного пользования было передано в 2015 году ЕМУП «СУЭРЖ», но в прошлом году муниципальное предприятие создало ООО «Дом творчества», которому было передано право договора аренды земли и пользования зданием. Позже доля ЕМУП была размыта, и фактически ООО стало принадлежать частным лицам. В ноябре здание Дома детства и юношества снесли, а на его месте начали строить многоэтажку.



Как заявил председатель комиссии по муниципальной собственности Михаил Вечкензин, по его мнению, в действиях гендиректора ЕМУП Виктора Карташева усматривается превышение должностных полномочий ввиду, как он считает, ущерба, причинённого городу. По примерным оценкам, ущерб составляет более 70 миллионов рублей. Михаил Вечкензин выразил возмущение ситуацией, когда земля ушла застройщику без торгов, была отчуждена у муниципалитета.



Кроме этого, по его мнению, в ситуации есть и моральный аспект: в ЕМУП изначально понимали, учитывая «строительные» виды деятельности, к чему приведёт передача муниципального имущества в собственность третьих лиц. Виктор Карташев же считает, что город только приобрёл: площади старого помещения были меньше, чем те, которые будут выделены под новое учреждение в строящемся доме.



По факту передачи имущества в настоящее время проводится проверка прокуратуры, также документы затребовало УФАС.



Михаил Вечкензин отметил, что тема была поднята после того, как поступило обращение от депутата Государственной думы Андрея Альшевских председателю гордумы Игорю Володину.



«Вопросов к вашему ЕМУП много, я рекомендую Счетной палате проверить вашу деятельность», – обратился Михаил Вечкензин к Виктору Карташеву.



Депутаты также предложили направить обращения в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет с просьбой взять расследование данной истории под личный контроль, а также рекомендовать главе Екатеринбурга Александру Высокинскому отстранить Виктора Карташева от исполнения обязанностей, но для принятия решения не хватило голосов.