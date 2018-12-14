Новости дня
10:37 | 18.12.2018
Депутаты гордумы Екатеринбурга устроили «взбучку» директору ЕМУП, угрожая уголовным делом
Как заявил председатель комиссии по муниципальной собственности Михаил Вечкензин, по его мнению, в действиях гендиректора ЕМУП Виктора Карташева усматривается превышение должностных полномочий ввиду, как он считает, ущерба, причинённого городу. По примерным оценкам, ущерб составляет более 70 миллионов рублей. Михаил Вечкензин выразил возмущение ситуацией, когда земля ушла застройщику без торгов, была отчуждена у муниципалитета.
Кроме этого, по его мнению, в ситуации есть и моральный аспект: в ЕМУП изначально понимали, учитывая «строительные» виды деятельности, к чему приведёт передача муниципального имущества в собственность третьих лиц. Виктор Карташев же считает, что город только приобрёл: площади старого помещения были меньше, чем те, которые будут выделены под новое учреждение в строящемся доме.
По факту передачи имущества в настоящее время проводится проверка прокуратуры, также документы затребовало УФАС.
Михаил Вечкензин отметил, что тема была поднята после того, как поступило обращение от депутата Государственной думы Андрея Альшевских председателю гордумы Игорю Володину.
«Вопросов к вашему ЕМУП много, я рекомендую Счетной палате проверить вашу деятельность», – обратился Михаил Вечкензин к Виктору Карташеву.
Депутаты также предложили направить обращения в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет с просьбой взять расследование данной истории под личный контроль, а также рекомендовать главе Екатеринбурга Александру Высокинскому отстранить Виктора Карташева от исполнения обязанностей, но для принятия решения не хватило голосов.
Иван Морозов © «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
13:29 | 18.12.2018
Шумков опубликовал обращение к жителям Курганской области
13:27 | 18.12.2018
В Перми устроена сеть ливневой канализации на одном квартале Куйбышева
13:26 | 18.12.2018
В Перми реконструирован светофор на площади Карла Маркса
13:09 | 18.12.2018
Игорь Сапко отмечен благодарностью председателя Государственной Думы Вячеслава Володина
12:57 | 18.12.2018
В Свердловской области ввели штрафы для «гряземесов»
12:46 | 18.12.2018
Карабашские школьники победили в «Медной лиге КВН»
12:37 | 18.12.2018
Екатеринбуржец зарегистрировал у себя в квартире 96 мигрантов. Возбуждено уголовное дело
12:29 | 18.12.2018
В Челябинске за вредные выбросы закроют литейный цех
12:15 | 18.12.2018
С 30 декабря объекты энергетики и ЖКХ Свердловской области перейдут на режим повышенной готовности
11:49 | 18.12.2018
Проезд между башней «Исеть» и отелем «Хаятт» будет закрыт еще полгода
11:22 | 18.12.2018
Мэрия Екатеринбурга продаст бывшее помещение транспортной полиции
11:11 | 18.12.2018
На центральной площади Кургана включили новогоднюю иллюминацию
10:57 | 18.12.2018
Главный финансист Курганской области потеряла свою должность
10:56 | 18.12.2018
Судебные приставы ликвидировали нелегальную стоянку для грузовиков в Екатеринбурге
10:47 | 18.12.2018
31 музыкальная школа и 5 профессиональных училищ Прикамья получат музыкальные инструменты и оборудование
10:41 | 18.12.2018
На Урале предприятие оштрафовано за работавших без документов мигрантов
10:38 | 18.12.2018
В Прикамье будут судить водителя, уснувшего за рулем
10:37 | 18.12.2018
Депутаты гордумы Екатеринбурга устроили «взбучку» директору ЕМУП, угрожая уголовным делом
10:23 | 18.12.2018
Ночью в доме на улице Куйбышева горела квартира
09:59 | 18.12.2018
Скончалась пенсионерка, упавшая в яму с кипятком на Уралмаше
23:26 | 17.12.2018
Свердловские силовики за год изъяли 250 тысяч литров суррогата
19:22 | 17.12.2018
Первый замминистра МВД РФ открыл новое здание Управления по вопросам миграции в Прикамье
18:55 | 17.12.2018
В Прикамье будет временно ограничено движение по федеральной трассе
18:22 | 17.12.2018
Свердловские санврачи заявили о наличии некачественного алкоголя на полках магазинов
18:05 | 17.12.2018
В Екатеринбурге наградили самых талантливых молодых поэтов со всего мира
17:59 | 17.12.2018
Зауральские коммунальщики тратят больше, чем зарабатывают
17:51 | 17.12.2018
Высокинский убрал приставку «и. о.» у начальников трех подразделений администрации
17:39 | 17.12.2018
«Парма» обыграла казанский «Уникс»
17:28 | 17.12.2018
МС-21 с пермскими двигателями будет готов к полету в 2019 году
17:24 | 17.12.2018
Определены финалисты городского спринта «Елки. Пермский период»
17:11 | 17.12.2018
Деятелям культуры Пермского края вручены государственные награды
16:50 | 17.12.2018
Евгений Куйвашев вошел в тройку самых цитируемых губернаторов-блогеров
16:24 | 17.12.2018
Врио главы свердловской полиции посетил отдел по вопросам миграции в Екатеринбурге
16:22 | 17.12.2018
Екатеринбургский Teleclub попал в топ концертных мировых площадок
16:10 | 17.12.2018
Прокуратура Екатеринбурга заблокировала сайты, торгующие алкоголем
15:54 | 17.12.2018
450 тысяч зауральцев имеют статус «электронного гражданина»
15:35 | 17.12.2018
Назначен свердловский межрайонный природоохранный прокурор
14:57 | 17.12.2018
В Свердловской области на льготное подключение к цифровому вещанию выделят 140 млн рублей
14:37 | 17.12.2018
Следственные органы инициировали передачу в СКР дела о нападении на врача в Екатеринбурге
14:24 | 17.12.2018
В Перми продолжается упорядочение размещения рекламных конструкций