Ночью в доме на улице Куйбышева горела квартира

Сегодня ночью в Екатеринбурге на улице Куйбышева загорелась квартира в одном из домов. Информация поступила на пульт диспетчера службы пожаротушения в 05:31. На место происшествия выезжали шесть единиц техники и 16 человек личного состава. Огнеборцы работали по повышенному номеру сложности 1-БИС, рассказали в службе спасения «СОВА».Площадь пожара составила 15 кв. м. Повреждено домашнее имущество. Информации о пострадавших не поступало.«В 05:41 огонь локализован, в 05:46 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 07:05», – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.