В Екатеринбурге прокуратура проводит проверку из-за высадки подростка из автобуса

09:47 | 18.12.2018

ecoseliger.ru

Прокуратура организовала проверку по сообщениям о высадке девочки-подростка из автобуса в Екатеринбурге.



По информации СМИ, вечером 16 декабря девочку заставили выйти из маршрутки №021, так как она осталась последней в салоне. До места назначения оставалось еще семь остановок.



«Прокуратура устанавливает, имел ли место в действительности данный инцидент. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению прав несовершеннолетнего пассажира при проезде в общественном транспорте, запрошена необходимая документация в транспортной компании. Особое внимание будет обращено на соблюдение маршрута движения автобусом», - говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.



Отметим, что подобные инциденты не редкость в Екатеринбурге и области.