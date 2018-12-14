Накануне, 17 декабря, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с послом Индии в РФ Датла Бала Венкатеш Вармой. Обсуждались вопросы расширения сотрудничества.«Я очень рад приветствовать господина посла на уральской земле, ведь Индия – наш стратегический партнер. Наш товарооборот за девять месяцев этого года составил около 300 млн долларов, деловые связи динамично развиваются. Мы продаем в Индию машиностроительную продукцию, участвуем в развитии атомной энергетики», – отметил глава Среднего Урала.По словам губернатора, среди перспективных направлений развития сотрудничества – совместные производства гражданской авиационной техники и комплектующих железнодорожной техники.«Я считаю, что нужно развивать секторы экономики, торговлю, туризм и образование. Качество вашего технического образования – одно из лучших. Мы бы хотели, чтобы как можно больше наших студентов обучались на Урале», – заявил Датла Бала Венкатеш Варма.Также Евгений Куйвашев пригласил индийских коллег принять участие в Глобальном саммите производства и индустриализации GMIS и десятой промышленной выставке ИННОПРОМ. Оба события состоятся в 2019 году. А присутствовавший на встрече почетный консул Индии в Екатеринбурге, председатель Федерации шахмат Свердловской области Андрей Симановский предложил провести совместный молодежный турнир по шахматам.