Свердловские силовики за год изъяли 250 тысяч литров «суррогата»

23:26 | 17.12.2018

В 2018 году оперативники свердловской полиции в результате проведенных оперативных мероприятий выявлено 1245 административных правонарушений в сфере оборота спиртосодержащей продукции, пресечена деятельность 8 подпольных цехов. Из незаконного оборота изъято более 152 тысяч этилового спирта, спиртосодержащей продукции и порядка 106 тысяч литров готовой к реализации суррогатной продукции. Такие цифры нас сегодняшней пресс-конференции озвучил начальник отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области Илья Плетнев.



По словам подполковника, за истекший период возбуждено 93 уголовных дела. 45 из них - по статье 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), 29 дел по статье 327.1 (Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок либо их использование»). По статье 171.1 (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ») возбуждено 8 уголовных дел.



Руководитель межрегионального управления федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по УрФО Юрий Чащин отметил, что их работа направлена в основном на профилактику правонарушений. Особое внимание он также уделил системе ЕГАИС(Единая государственная автоматизированная информационная система), предназначенной для государственного контроля над объёмом производства и оборота этилового спирта, она позволяет отслеживать товар от производителя до кассы, и благодаря появлению которой практически исчез контрафактный крепкий алкоголь. К сожалению, с пивом - другая ситуация. Во-первых, пивной рынок не лицензируется, во-вторых, фиксируется только объем – отследить, сколько бутылок реализовано невозможно технически/



Пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых добавил, что накануне и в период длительных новогодних праздников представители МВД и Росалкогольрегулирования активизируют совместные проверочные мероприятия и рейды профилактического характера с целью выявления контрафактных партий алкогольной продукции.



