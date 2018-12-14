Свердловские санврачи заявили о наличии некачественного алкоголя на полках магазинов

18:22 | 17.12.2018

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области подвело результаты мониторинга реализации в регионе алкогольной продукции за 11 месяцев 2018 года. Как сообщает пресс-служба ведомства, за истекший период проверен 741 объект, осуществляющий продажу алкогольной продукции, в 90 из них (12,1 %) выявлены нарушения.



Исследовано 452 пробы алкогольной продукции, в 32 (7,1 %) получены неудовлетворительные результаты. По причине несоответствия требованиям нормативных документов изъято из оборота 187 партий алкогольной продукции объемом 3151 литр. По результатам лабораторных исследований алкогольная продукция чаще всего бракуется по показателям качества.



Коньяк не соответствует требованиям нормативных документов по органолептическим показателям («вкус», «цвет»), по физико-химическим показателям (в частности, превышена массовая концентрация железа). Вина не соответствуют требованиям по показателям «внешний вид» (наличие посторонних включений и осадка), «вкус» (преобладание спирта), «аромат».



В управлении Роспотребнадзора добавляют, что причинами несоответствия алкогольной продукции требованиям нормативных документов по-прежнему остаются нарушения технологии производства: замена выдержанных коньячных спиртов спиртами с меньшим сроком выдержки либо невыдержанными коньячными спиртами, замена виноматериала водно-спиртовым раствором, нарушение условий транспортирования и хранения продукции и другие.



По результатам проверок вынесено 164 постановления о привлечении виновных лиц к административной ответственности в виде штрафов на сумму 3,4 млн рублей.