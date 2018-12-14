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18:05 | 17.12.2018
В Екатеринбурге наградили самых талантливых молодых поэтов со всего мира
В жюри Шестого литературного конкурса «Горю Поэзии огнем» вошли поэт и писатель из Санкт-Петербурга Дмитрий Бобылев; известный российский писатель-фантаст Борис Долинго, главный редактор газеты «Литературный Крым» Вячеслав Килеса, художественный руководитель Уральского государственного театра эстрады Александр Новиков, поэтесса Вера Павлова, «дедушка уральского рока» Александр Пантыкин, поэт, автор текстов песен для артистов отечественной эстрады Виктор Пеленягрэ, российский прозаик и поэт, член Союза российских писателей Игорь Сахновский, музыкант и композитор, основатель и лидер группы «Браво» Евгений Хавтан.
Параллельно с основным конкурсом «Горю Поэзии огнем», впервые в этом году молодежная организация «МАЙ» также ввела две видеономинации.
В рамках фестиваля «В тысячу солнц» участники Шестого литературного конкурса «Горю Поэзии огнем» приняли участие в поэтических чтениях и «Битве поэтов» – состязании между поэтами, в ходе которого участникам предлагается попробовать себя в жанре «спонтанной» поэзии. Участники Шестого литературного конкурса «Горю Поэзии огнем» также приняли участие в мастер-классах.
На церемонии награждения участников Шестого литературного конкурса «Горю Поэзии огнем» был награжден каждый поэт – все получили грамоты и общий сборник стихотворений, в который вошли по одному стихотворению каждого участника Шестого литературного конкурса «Горю Поэзии огнем». Также были озвучены имена призеров и победителей конкурса, которые до сих пор держались в секрете.
Напомним, литературный конкурс «Горю Поэзии огнем» проводится с 2013 года по инициативе Свердловской региональной молодежной общественной организации «МАЙ». Участие в конкурсе принимают начинающие литераторы и поэты в возрасте от 6 до 35 лет, пишущие на русском языке. Лучшие произведения каждого участника публикуются в специальном сборнике, который вручается каждому автору, а победитель конкурса получает право на издание собственного стихотворного сборника. В прошлом году конкурс получил статус международного. В 2017 и 2018 годах конкурс «Горю Поэзии огнем» поддержан Фондом президентских грантов.
© «Вечерние Ведомости»
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