Новости дня
17:51 | 17.12.2018
На фото Екатерина Сибирцева, источник: oblgazeta.ru
Высокинский убрал приставку «и. о.» у начальников трех подразделений администрации
«Екатерина Сибирцева, Людмила Фитина и Татьяна Ярошевская длительное время работают на руководящих должностях социального блока города Екатеринбурга и зарекомендовали себя как опытные квалифицированные специалисты высокого уровня», – отметили в пресс-службе мэрии.
© «Вечерние Ведомости»
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