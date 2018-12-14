Высокинский убрал приставку «и. о.» у начальников трех подразделений администрации

17:51 | 17.12.2018

На фото Екатерина Сибирцева, источник: oblgazeta.ru

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил трех руководителей подразделений городской администрации. Приставок «исполняющий обязанности» лишились начальник Департамента образования Екатерина Сибирцева, начальник Управления по развитию физической культуры, спорта и туризма Людмила Фитина и начальник Управления культуры Татьяна Ярошевская.



«Екатерина Сибирцева, Людмила Фитина и Татьяна Ярошевская длительное время работают на руководящих должностях социального блока города Екатеринбурга и зарекомендовали себя как опытные квалифицированные специалисты высокого уровня», – отметили в пресс-службе мэрии.