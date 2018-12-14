После скандала зарплаты екатеринбургских чиновников решили повысить на 4 %

17:35 | 17.12.2018

Оклады екатеринбургских чиновников вырастут на 4 % – в соответствии с уровнем индексации. Самая высокая надбавка – 5 тысяч рублей – ждет высшую группу муниципальных служащих, а увеличение зарплаты мэра новым проектом не предусмотрено.



19 декабря проект постановления рассмотрят на комиссии по местному самоуправлению, после чего вынесут на заседание думы 25 декабря.



Напомним, что 11 декабря дума Екатеринбурга повысила зарплату мэру, ряду депутатов и чиновникам. Так, с 1 января 2019 года глава Екатеринбурга мог получать 370 тысяч рублей в месяц. Повышение зарплат раскритиковали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, после чего стало известно об отмене решения.