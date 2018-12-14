Прокуратура Екатеринбурга заблокировала сайты, торгующие алкоголем

16:10 | 17.12.2018

tvoy-bor.ru

Прокуратура Екатеринбурга выявила три сайта, где была размещена информация о розничной продаже алкоголя дистанционным способом и доставке его круглосуточно, в том числе ночью, с 23 до 8 часов по местному времени, что запрещено законом.



Прокуратура через суд потребовала признать размещение данной информации незаконной и внести сайты в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено. Сейчас сайты заблокированы.