Бывший осужденный пытался перебросить в уральскую колонию шесть телефонов

15:49 | 17.12.2018

пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

16 декабря сотрудники исправительной колонии №19 строгого режима, расположенной в поселке Белый Яр Артемовского городского округа, задержали мужчину, который перебросил на охраняемую территорию три свертка с шестью сотовыми телефонами и двумя SIM-картами.



Задержанным оказался житель Богдановича, который недавно освободился из ИК-19. По факту переброса запрещенных предметов составлен протокол об административном правонарушении, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.