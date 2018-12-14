15:35 | 17.12.2018

пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Назначен свердловский межрайонный природоохранный прокурор. Им стал старший советник юстиции Илдар Аббясович Якупов, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Якупов имеет высшее юридическое образование. В 2001 году он окончил Саратовскую государственную академию права. В органах прокуратуры служит с 2002 года, в органах прокуратуры Свердловской области – с 2008 года. С 2011 года проходил службу в аппарате Генеральной прокуратуры РФ: занимал должности прокурора отдела по надзору за оперативно-розыскной и процессуальной деятельностью Управления Генеральной прокуратуры РФ в УрФО и старшего прокурора отдела по надзору за исполнением федерального законодательства Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в УрФО.



За добросовестное исполнение служебных обязанностей Илдар Якупов награжден нагрудным знаком «За безупречную службу», знаком отличия «За верность закону» III степени, почетной грамотой Генерального прокурора РФ.