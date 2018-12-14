Следственные органы инициировали передачу в СКР дела о нападении на врача в Екатеринбурге

14:37 | 17.12.2018

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Следственные органы инициировали вопрос о передаче из полиции в СКР материала проверки по факту нападения на врача скорой помощи в Екатеринбурге.



«В настоящее время территориальным следственным отделом СКР по Свердловской области инициирован вопрос о передаче материала проверки по факту случившегося из полиции в органы СК России для дальнейшего проведения проверочных мероприятий и принятия процессуального решения», - говорится в сообщении пресс-службы регионального СУ СКР.



Напомним, инцидент произошел накануне вечером. Бригада скорой помощи выехала по вызову на улицу Белинского. На земле у алкомаркета лежал мужчина, у которого был сломан нос. Когда пациента везли в машине скорой помощи, он напал на врача – ударил его в лицо и в грудную клетку.