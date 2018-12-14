В Свердловской области по проекту Минкульта и Фонда кино открыли два кинозала

В Свердловской области – в Нижней Салде и Богдановиче – в рамках проекта Министерства культуры РФ и Фонда кино открыты два современных кинозала. На модернизацию потрачено 10 млн рублей.В Нижней Салде кинопоказов не было более 30 лет. Новый зал на 356 мест во Дворце культуры имени В.И. Ленина оборудован современным экраном и 3D-системой. В Богдановиче открыт второй кинозал. Он рассчитан на 41 человека и приспособлен для людей с ограниченными возможностями здоровья.Еще один кинозал по проекту Минкульта и Фонда кино до конца 2018 года планируют открыть в Туринске.