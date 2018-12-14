В Кольцово таможенники изъяли партию ингредиентов для приготовления сыров

В екатеринбургском аэропорту Кольцово у пассажирки, прилетевшей из Стамбула, изъяли 35 кг ингредиентов для приготовления сыров. Женщина пыталась пронести товар через «зеленый коридор», то есть без декларирования. По данному факту проводится административное расследование.«Сначала женщина рассказала, что везет это для производства сыра одному из местных предприятий. Однако после того, как ей объяснили, что товарную партию следовало декларировать, женщина тут же изменила свой ответ и попыталась доказать, что везет столько ингредиентов для личного пользования», – рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.В настоящее время товар изъят.