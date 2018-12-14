Обжалован арест главы СвЖД, подозреваемого в получении взятки

12:46 | 17.12.2018

ТАСС

Защита начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова подала апелляцию на его арест, сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Екатеринбурга.



Напомним, что главу СвЖД задержали по подозрению в получении взятки. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера за общее покровительство по службе в крупном размере). По некоторым данным, сумма взятки, о которой идет речь, составила порядка 700 тысяч рублей. Сам Миронов вину не признал.