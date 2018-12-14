В Екатеринбурге задержан мужчина, обокравший ветерана ВОВ. Полиция ищет других потерпевших

В Екатеринбурге полиция задержала 28-летнего неработающего местного жителя, подозреваемого в двух кражах у пенсионера – ветерана Великой Отечественной войны.По предварительной информации, 27 ноября и 4 декабря злоумышленник приходил к пенсионеру под видом мастера по ремонту и обслуживанию пластиковых окон. Предлагая провести профилактику и диагностику стеклопакетов, мужчина дожидался, пока останется в комнате один, и похищал деньги. В общей сложности он украл 14 тысяч рублей.«Злоумышленник был знаком с хозяином жилища, так как ранее официально занимался оказанием услуг по обслуживанию окон и неоднократно посещал пожилого клиента. При опросе задержанный пояснил, что знал место, где пенсионер прятал деньги», – рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.После первой кражи пропажу денег заметила внучка ветерана, она установила в комнате видеокамеру, с помощью которой удалось изобличить преступника. Задержанный признал вину и пообещал компенсировать ущерб. По закону ему грозит до пяти лет лишения свободы.Полиция ищет других возможных пострадавших от действий злоумышленника. Телефоны для обращений: +7-902-445-30-02, +7-965-545-22-12 (уголовный розыск), (343) 356-42-11 (дежурная часть).