На Урале госслужащих привлекли к ответственности за неверные сведения о доходах

11:50 | 17.12.2018

chepetsk-news.ru

В Таборинском районе Свердловской области прокуратура выявила нарушения в декларационной кампании: трое муниципальных служащих предоставили недостоверные либо неполные данные о доходах и имуществе.



Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, главный и ведущий специалисты не указали в справке о доходах, расходах и имуществе за 2017 год сведения о части полученных доходов. Еще одна сотрудница занизила доходы – свои и супруга, а также не указала наличие автомобиля у супруга.



В результате прокуратура внесла главе муниципального образования представление с требованием устранения нарушений, виновные привлечены к дисциплинарной ответственности.