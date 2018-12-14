В первоуральской колонии открылось производство сосисок. Руководство хочет продавать их по всей России

В колонии-поселении № 66, расположенной в деревне Старые Решеты Первоуральского городского округа, 14 декабря открыли производство сосисок. Также здесь планируют изготавливать вареные и полукопченые колбасы и поставлять продукцию по всей России.Как рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, основной задачей является производство экологически чистых, натуральных, вкусных мясных сосисок, а также создание новых рабочих мест для осужденных.«На производстве пока занято шесть осужденных, а также технологи и мастер. Продукция категории "А" – такую встретишь сегодня не в каждом магазине, так как в большинстве случаев производитель добавляет соепродукты и крахмал. В сосисках из КП-59 все натуральное – говядина, свинина и специи», – отмечают в свердловском ГУФСИН.В этом году колония произведет 150 тонн сосисок. Продукция уже востребована внутри системы ГУФСИН России по Свердловской области, а также становится конкурентоспособной на потребительском рынке Свердловской области. Рабочие получают зарплату – в среднем 18 тысяч рублей. Сейчас в КП-66 трудоустроены 90 % осужденных.