В Свердловской области осужден лжедиректор сельхозпредприятия

10:59 | 17.12.2018

udm-info.ru

44-летний житель Нижнего Тагила Дмитрий Чирков приговорен к штрафу в 100 тысяч рублей за предоставление в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по Верх-Исетскому району Екатеринбурга поддельного документа.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в июне 2017 года обвиняемый изготовил протокол об избрании его директором сельскохозяйственного предприятия «Кайгородское», хотя даже собрания пайщиков по данному вопросу не проводилось. В результате мошеннических действий тагильчанина в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены недостоверные сведения.