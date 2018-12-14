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10:20 | 17.12.2018

rb7.ru

В Екатеринбурге на врача скорой помощи напал буйный пациент

Накануне вечером бригада скорой помощи выехала по вызову на улицу Белинского. На земле у алкомаркета лежал мужчина, у которого был сломан нос. Когда его везли в машине скорой помощи, пациент напал на врача – ударил его в лицо и в грудную клетку. Мужчина требовал, чтобы его везли домой, а не в больницу, пишет E1.RU.

По факту нападения на медика полиция проводит проверку.

«По данному факту проводится проверка, по итогам судебно-медицинской экспертизы будет принято процессуальное решение», - сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

© «Вечерние Ведомости»

 


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