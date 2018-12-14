Свердловчанина, покусавшего участкового, отправили в колонию

09:37 | 17.12.2018

К 1 году 10 месяцам в колонии строгого режима приговорен житель Каменска-Уральского Алексей Зырянов. После освобождения из мест лишения свободы он находился под административным надзором и неоднократно привлекался к ответственности за нарушение общественного порядка, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



30 сентября этого года по месту жительства уральца прибыл участковый уполномоченный полиции, однако мужчины дома не оказалось, позднее его обнаружили в подъезде в нетрезвом состоянии. Зырянов вел себя неадекватно: стал выкручивать руки сотруднику полиции и укусил его в предплечье.



Уральца признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону. В ходе судебного разбирательства мужчина полностью признал вину и объяснил свое поведение состоянием сильного алкогольного опьянения.